Salon du mariage Châteauroux samedi 7 février 2026.

Salle Barbillat-Touraine Châteauroux Indre

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Début : Dimanche 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-07

Le salon du Mariage de Châteauroux sera l’occasion rêvée pour les futurs mariés d’organiser en un même lieu et sur un seul week-end leur mariage de A à Z.

Vous hésitez pour choisir votre robe de mariée ? Votre organisation de réception ? Vos faire parts… ? Ne cherchez plus… Venez rencontrer des exposants pour vous aider à préparer ce qui doit être le plus beau jour de votre vie. Venez à la rencontre des acteurs du mariage, de la réception à la robe de mariée en passant par les articles de fêtes et de décoration.

Venez percer le secret d’un mariage unique et trouvez les clés pour réussir votre mariage. Défilés, démonstration de danse, espace enfant et bien d’autres surprises animeront tout au long de ce week-end. Le salon du mariage de Châteauroux, un salon qui partage vos émotions ! 1.5 .

Salle Barbillat-Touraine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 58 05 57 arnaud@agoris.fr

English :

The Salon du Mariage de Châteauroux is the perfect opportunity for future brides and grooms to organize their wedding from A to Z, all in one place, over a single weekend.

German :

Die Hochzeitsmesse in Châteauroux ist die perfekte Gelegenheit für zukünftige Brautpaare, ihre Hochzeit von A bis Z an einem einzigen Ort und an einem einzigen Wochenende zu organisieren.

Italiano :

La fiera del matrimonio di Châteauroux è l’occasione perfetta per i futuri sposi di organizzare il loro matrimonio dalla A alla Z, tutto in un unico luogo e in un unico fine settimana.

Espanol :

La feria de bodas de Châteauroux es la ocasión perfecta para que los futuros novios organicen su boda de la A a la Z, todo en un mismo lugar y durante un fin de semana.

L’événement Salon du mariage Châteauroux a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme