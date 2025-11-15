Salon du mariage de Bourges Bourges

Salon du mariage de Bourges

Rue du Champ de Foire Bourges Cher

Tarif : – – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Le Salon du Mariage de Bourges se tiendra les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025.

C’est l’occasion idéale pour les futurs mariés d’organiser, en un seul lieu et sur un seul week-end, leur mariage de A à Z.

Que vous cherchiez votre robe de mariée, vos prestataires de réception ou vos faire-part, ce salon est fait pour vous. Venez rencontrer de nombreux exposants passionnés, prêts à vous accompagner dans la préparation du plus beau jour de votre vie. .

Rue du Champ de Foire Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 58 05 57 arnaud@agoris.fr

English :

The Bourges Wedding Show will be held on Saturday 15th and Sunday 16th November 2025.

German :

Die Hochzeitsmesse in Bourges findet am Samstag, den 15. und Sonntag, den 16. November 2025 statt.

Italiano :

Il Bourges Wedding Show si terrà sabato 15 e domenica 16 novembre 2025.

Espanol :

El Salón Nupcial de Bourges se celebrará el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre de 2025.

