Salon du Mariage & de l’Event Vernon 2026 Espace Philippe Auguste Vernon

Chers futurs mariés et créateurs de rêves, Le Salon du Mariage & de l’Événementiel de Vernon vous attend pour une expérience unique !

Imaginez un week-end entier dédié à votre amour, où chaque détail de votre mariage ou de votre événement prend vie. Des rencontres inspirantes, des démonstrations exclusives, et des idées qui feront de votre jour J un moment magique.

Samedi 28 février & Dimanche 1ᵉʳ mars 2026 Espace Philippe Auguste, Vernon (27)

Ce qui vous attend Des prestataires d’exception traiteurs, photographes, décorateurs, et bien plus, sélectionnés pour leur savoir-faire et leur créativité. Des animations immersives défilés, ateliers, et surprises pour vous inspirer et vous émerveiller. Des conseils sur mesure des experts à votre écoute pour vous guider dans l’organisation de votre événement.

Pourquoi attendre ? Votre mariage ou votre projet mérite le meilleur. Ne laissez pas passer cette opportunité de rencontrer ceux qui feront de vos rêves une réalité.

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur le-salon-du-mariage.fr et préparez-vous à vivre un week-end inoubliable ! .

Espace Philippe Auguste 10 rue Riquier Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 77 29 26 97 salondumariage.vernon@bookingfever.fr

