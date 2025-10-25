SALON DU MARIAGE DE SOISSONS 2025 Villeneuve-Saint-Germain

SALON DU MARIAGE DE SOISSONS 2025 Villeneuve-Saint-Germain samedi 25 octobre 2025.

SALON DU MARIAGE DE SOISSONS 2025

Avenue de Reims Villeneuve-Saint-Germain Aisne

Tarif : 2 – 2 – 2

2

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Pour préparer le plus beau jour de votre vie, venez à la rencontre de vos commerçants spécialisés et de proximité, qui vous apporteront les meilleurs conseils pour faire de ce jour un moment inoubliable, lors du salon du mariage de Soissons 2025. 2 .

Avenue de Reims Villeneuve-Saint-Germain 02200 Aisne Hauts-de-France +33 7 88 40 33 13 ccsoissons@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SALON DU MARIAGE DE SOISSONS 2025 Villeneuve-Saint-Germain a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France CA GrandSoissons