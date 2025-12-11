SALON DU MARIAGE DE TOULOUSE MEETT Aussonne

SALON DU MARIAGE DE TOULOUSE

MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Le plus grand Salon du Mariage d’Occitanie donne rendez-vous à tous les futurs mariés ! Retrouvez tous les professionnels du mariage à travers des animations, des dégustations, des conférences, des shows culinaires et des défilés uniques !

Le Salon du Mariage vous accueille avec des guides et magazines offerts pour vous accompagner dans l’organisation de votre grand jour. Sur place, plus de 120 exposants vous présentent leurs services et savoir-faire, tandis que des défilés quotidiens dévoilent plus de 500 robes et costumes issus des nouvelles collections de grandes marques. Vous pourrez profiter d’essayages privés dans le village mode et beauté, découvrir un choix exceptionnel de plus de 20 000 alliances avec des offres spéciales, et déguster cocktails, menus et brunchs lors d’animations culinaires accompagnées d’un bar à champagne.

Les ventes privées Wedding Days vous permettent également de bénéficier de réductions allant de 10 à 50 %. Un village enfants est prévu pour accueillir et divertir les plus jeunes, afin que vous puissiez visiter en toute tranquillité. Enfin, l’espace Tend’M rassemble artisans, créateurs et professionnels de la beauté pour vous inspirer et vous aider à imaginer un mariage unique.

En résumé, venez vivre un moment hors du temps ! .

MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

English :

Occitanie’s biggest wedding fair is the place to be for all future brides and grooms! Come and meet all the professionals in the wedding world, with unique events, tastings, conferences, culinary shows and fashion shows!

