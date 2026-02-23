Salon du mariage Dolce Vita à la bretonne

Tréouret Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Les 28 et 29 mars 2026, le Manoir de Tréouret à Cast accueille Zest d’Amour, un nouveau salon du mariage immersif , pensé pour aider les futurs mariés à se projeter concrètement dans leur jour J.

Imaginé et organisé par deux jeunes entrepreneuses finistériennes Marie, propriétaire du manoir, et Chloé, wedding planner chez Etername Wedding, cet événement propose une approche différente du salon du mariage traditionnel.

C’est une expérience immersive où les futurs mariés pourront découvrir des mises en scène des moments clés d’un mariage et rencontrer près de 30 professionnels locaux (un seul par spécialité, comme lors d’un vrai mariage).

Pour cette première édition, le thème Dolce Vita à la Bretonne mettra à l’honneur la créativité et le savoir-faire local dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Tréouret Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 73 29 72 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du mariage Dolce Vita à la bretonne

L’événement Salon du mariage Dolce Vita à la bretonne Cast a été mis à jour le 2026-02-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE