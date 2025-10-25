Salon du Mariage et de la Cérémonie 4ème édition Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Salon du Mariage et de la Cérémonie 4ème édition Place du Champ de Foire Lamballe-Armor samedi 25 octobre 2025.
Salon du Mariage et de la Cérémonie 4ème édition
Place du Champ de Foire Manège du Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-25
Il aura toujours lieu dans le cadre magnifique qu’est le Haras National.
Animations et restauration sur place. Défilé de mode à 11h, 15h et 17h.
Le samedi ouvert de 10h à 19h et le dimanche de 10hà 18h.
Stationnement conseillé parking du Champ de Foire ou Parking Saint-Martin. .
Place du Champ de Foire Manège du Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du Mariage et de la Cérémonie 4ème édition Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor