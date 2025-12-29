Salon du Mariage et de la fête à Buchy Route de Forges Buchy

Salon du Mariage et de la fête à Buchy

Le premier Salon du Mariage et de la Fête de Buchy se tiendra les 21 et 22 février 2026 à la Halle en Scène.

Entrée gratuite pour découvrir robes, faire-part, déco et prestataires afin d’organiser son mariage.

Un défilé sera proposé à 11 h et à 15 h chaque journée.

Événement organisé par le comité des fêtes de Buchy et Phoenix Organisations à Buchy (76750). .

Route de Forges Halles en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 07 78 98 phoenixorganisations@gmail.com

Salon du Mariage et de la fête à Buchy

