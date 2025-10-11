Salon du Mariage et de la Fête Cholet

Salon du Mariage et de la Fête Cholet samedi 11 octobre 2025.

Salon du Mariage et de la Fête

2 Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Vous avez un projet de mariage ou d’événement festif ?

Réservez d’ores et déjà votre week-end des 11 et 12 Octobre 2025 pour le Salon du Mariage et de la Fête de Cholet 2025 au Parc de la Meilleraie !



Vous pourrez organiser votre cérémonie en toute sérénité grâce à la présence de tous nos exposants dans de nombreux domaines d’activités.



Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025

Parc des expositions de la Meilleraie CHOLET

3 Défilés par jours orchestrés par des mannequins et une régisseuse professionnels

6 bons d’achats de 100 € à gagner valables pendant 2 ans auprès des exposants du salon

Catégories des exposants présents

Agence de voyage

Animations

Bijoutiers Créateurs de Bijoux

Caviste

Chorégraphe

Décoration de salle

DJ

Fleuriste

Fromager

Gestion de patrimoine

Lieux de réception

Location de jeux et de matériel

Location de vaisselle

Maquilleuse

Officiante de cérémonie laïque

Papeterie

Pâtisserie

Photographes

Robes de mariées boutiques et créatrices

Tenues de cérémonies et costumes

Traiteur

Viticulteurs

Wedding cake

Wedding Designer

Wedding Planner .

2 Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 27 91 meilleraie@csl-cholet.fr

