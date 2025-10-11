Salon du Mariage et de la Fête Cholet
Salon du Mariage et de la Fête Cholet samedi 11 octobre 2025.
Salon du Mariage et de la Fête
2 Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11 2025-10-12
Vous avez un projet de mariage ou d’événement festif ?
Réservez d’ores et déjà votre week-end des 11 et 12 Octobre 2025 pour le Salon du Mariage et de la Fête de Cholet 2025 au Parc de la Meilleraie !
Vous pourrez organiser votre cérémonie en toute sérénité grâce à la présence de tous nos exposants dans de nombreux domaines d’activités.
Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025
Parc des expositions de la Meilleraie CHOLET
3 Défilés par jours orchestrés par des mannequins et une régisseuse professionnels
6 bons d’achats de 100 € à gagner valables pendant 2 ans auprès des exposants du salon
Catégories des exposants présents
Agence de voyage
Animations
Bijoutiers Créateurs de Bijoux
Caviste
Chorégraphe
Décoration de salle
DJ
Fleuriste
Fromager
Gestion de patrimoine
Lieux de réception
Location de jeux et de matériel
Location de vaisselle
Maquilleuse
Officiante de cérémonie laïque
Papeterie
Pâtisserie
Photographes
Robes de mariées boutiques et créatrices
Tenues de cérémonies et costumes
Traiteur
Viticulteurs
Wedding cake
Wedding Designer
Wedding Planner .
2 Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 27 91 meilleraie@csl-cholet.fr
