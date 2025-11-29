Salon du mariage Salle de la Rotonde Hagetmau

Salon du mariage

Salle de la Rotonde Rue Victor Hugo Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Le mariage se réinvente à Hagetmau, et ce salon célèbre toutes les unions, dans leur diversité et leur authenticité. Venez rencontrer des prestataires inspirants et créer une journée à votre image, quelles que soient vos envies.

Retrouvez tous les prestataires incontournables à la réussite de ce jour unique événementiel, beauté, mode, hébergements, traiteurs, etc… Ils seront là pour vous présenter leur savoir-faire, sans oublier les temps forts de ce salon avec les défilés de tenues de mariés. .

Salle de la Rotonde Rue Victor Hugo Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@hagetmau-savoir-faire-landais.com

English : Salon du mariage

Weddings are reinvented in Hagetmau, and this show celebrates all unions, in all their diversity and authenticity. Come and meet inspiring service providers and create a day to suit your image, whatever your desires.

German : Salon du mariage

Die Hochzeit erfindet sich in Hagetmau neu, und diese Messe feiert alle Verbindungen in ihrer Vielfalt und Authentizität. Treffen Sie inspirierende Dienstleister und gestalten Sie einen Tag ganz nach Ihren Vorstellungen, ganz gleich, was Sie sich wünschen.

Italiano :

I matrimoni vengono reinventati a Hagetmau e questa mostra celebra tutte le unioni, nella loro diversità e autenticità. Venite a conoscere i fornitori di servizi che vi ispirano e create una giornata su misura per voi, qualunque siano i vostri desideri.

Espanol : Salon du mariage

Las bodas se reinventan en Hagetmau, y este salón celebra todas las uniones, en toda su diversidad y autenticidad. Venga a conocer a inspiradores proveedores de servicios y cree un día a su medida, sean cuales sean sus deseos.

L’événement Salon du mariage Hagetmau a été mis à jour le 2025-11-06 par Landes Chalosse