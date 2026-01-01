Salon du mariage > Haras National Saint-Lô
Tarif : – –
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-24
Rendez-vous les 24 et 25 janvier prochain de 10h à 18h au haras national de Saint-Lô pour le salon du mariage !
Défilés 11h, 15h et 17h. .
Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50009 Manche Normandie
