Salon du Mariage Le Blanc
samedi 3 octobre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Salon du Mariage
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 18:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Le premier Salon qui regroupe les professionnels du Mariage qui proposent des prestations en Brenne.
Couturiers, Coiffeurs, esthéticiennes, Traiteurs, Fleuristes, Cavistes, Loueurs de matériels événementiel, décorateurs, objets personnalisés…. .
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 24 71 54 salondumariage.leblanc@gmail.com
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English :
The first trade show bringing together wedding professionals who offer services in Brenne.
L’événement Salon du Mariage Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Brenne
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