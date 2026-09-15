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AGENDA · Le Blanc

Salon du Mariage Le Blanc

samedi 3 octobre 2026 · Le Blanc

Salon du Mariage Le Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Boulevard Mangin de Beauvais
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Le Blanc

Salon du Mariage

Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Le premier Salon qui regroupe les professionnels du Mariage qui proposent des prestations en Brenne.
Couturiers, Coiffeurs, esthéticiennes, Traiteurs, Fleuristes, Cavistes, Loueurs de matériels événementiel, décorateurs, objets personnalisés….   .

Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 24 71 54  salondumariage.leblanc@gmail.com

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English :

The first trade show bringing together wedding professionals who offer services in Brenne.

L’événement Salon du Mariage Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Brenne

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