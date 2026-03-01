Salon du mariage Les amoureux de la Fontaine Rue des Noëlles Pornic

Salon du mariage Les amoureux de la Fontaine

Rue des Noëlles Eco Domaine de la Fontaine Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07 2026-03-08

En 2026, Le salon des Amoureux et Amoureuses de La Fontaine revient pour une 3ème édition

Loin des salons traditionnels, nous avons choisi de mettre en lumière des professionnel·les uniquement locaux. Ici, l’hospitalité régénérative rencontre l’élégance durable. Entre nos jardins en permaculture et l’océan, venez rencontrer des prestataires passionnés qui partagent une vision éthique de la fête.

Au programme de cette 3ᵉ édition

Rencontres de proximité Une vingtaine d’exposants (photographes, traiteurs, wedding planners, officiantes de cérémonie laïque) pour un accompagnement sur-mesure

Notre grande nouveauté une boutique de robes de mariée de seconde main

Brocante de mariage Le samedi, chinez votre décoration grâce à la ressourcerie Le Réservoir

Inspiration Assistez à nos défilés et laissez-vous porter par l’atmosphère chaleureuse de notre salle de réception

Notre souhait est de proposer un salon à taille humaine, ancré dans son territoire, qui reflète des manières de célébrer autrement. Auréa et L’équipe de l’Éco-Domaine. .

Rue des Noëlles Eco Domaine de la Fontaine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

In 2026, Le salon des Amoureux et Amoureuses de La Fontaine returns for a 3rd edition

