Salon du Mariage Rond-point du Prado Marseille 8e Arrondissement

Salon du Mariage Rond-point du Prado Marseille 8e Arrondissement samedi 22 novembre 2025.

Salon du Mariage

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025 de 10h à 19h. Rond-point du Prado Parc des Expositions Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-22

Vous recherchez votre lieu de réception, un traiteur inventif, une agence d’organisation clé en main, un photographe au top, la robe de mariée de vos rêves? Les professionnels de votre région vous attendent au salon pour présenter leurs nouveautés.

Le Salon du Mariage revient à Marseille, avec 120 exposants: prenez le temps d’échanger avec chacun d’entre eux et ne ratez rien de la richesse et de la diversité du salon.

Vous y dénicherez des prestations originales ou loufoques les meilleurs professionnels de la région vous conseilleront et vous accompagneront dans l’organisation de votre événement. .

Rond-point du Prado Parc des Expositions Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

You are looking for your reception venue, an inventive caterer, a turnkey organization agency, a top photographer, the wedding dress of your dreams? The professionals of your region are waiting for you at the show to present their new products.

German :

Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Ort für Ihren Empfang, einem ideenreichen Caterer, einer Agentur für die schlüsselfertige Organisation, einem Top-Fotografen oder dem Brautkleid Ihrer Träume? Die Fachleute aus Ihrer Region erwarten Sie auf der Messe, um ihre Neuheiten vorzustellen.

Italiano :

State cercando la location per il vostro ricevimento, un catering creativo, un’agenzia di organizzazione chiavi in mano, un fotografo di grido, l’abito da sposa dei vostri sogni? I professionisti della vostra regione vi aspettano in fiera per presentare i loro ultimi prodotti.

Espanol :

¿Está buscando el lugar de la recepción, un catering ingenioso, una agencia de organización llave en mano, un fotógrafo de primera, el vestido de novia de sus sueños? Los profesionales de su región le esperan en el salón para presentarle sus últimos productos.

