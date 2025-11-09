Salon du mariage Domaine El Campo Mées

Salon du mariage Domaine El Campo Mées dimanche 9 novembre 2025.

Domaine El Campo 1011 Route Constantine Mées Landes

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Le dimanche 9 novembre, le Domaine El Campo, situé à Mées, à seulement 10min de Dax, organise une journée portes ouvertes entièrement dédiée au mariage.

De 10h à 18h, les futurs mariés sont invités à venir découvrir ce lieu d’exception et rencontrer les prestataires sélectionnés pour donner vie à leur grand jour.

Particularité de cet événement les organisateurs ont choisi de ne retenir qu’un seul prestataire par secteur.

Photographe, traiteur, décorateur, fleuriste, créateur de robes et de costumes, DJ, wedding planner… 19 professionnels au total seront présents, chacun représentant son domaine d’expertise.

Les visiteurs pourront assister à deux défilés de robes de mariée et de costumes à 11h et 15h. Entre ces temps forts, ils profiteront d’une pause déjeuner à 12h00 avec animation musicale. Petit bonus une initiation à la 1er danse à 16h30. .

Domaine El Campo 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr

L’événement Salon du mariage Mées a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Grand Dax