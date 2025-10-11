Salon du Mariage Chemin de Belle Barbe, avenue de Gournier Montélimar

Salon du Mariage Chemin de Belle Barbe, avenue de Gournier Montélimar samedi 11 octobre 2025.

Salon du Mariage

Chemin de Belle Barbe, avenue de Gournier Chapelle de Daurelle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Le Salon du Mariage de Montélimar est LE rendez-vous incontournable des futurs mariés.

Un évènement unique où la diversité, la qualité et le professionnalisme des prestataires de mariage présents sauront vous combler.

.

Chemin de Belle Barbe, avenue de Gournier Chapelle de Daurelle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 65 68

English :

The Salon du Mariage de Montélimar is THE must-attend event for future brides and grooms.

A unique event where the diversity, quality and professionalism of the wedding suppliers present will delight you.

German :

Der Salon du Mariage in Montélimar ist DER unumgängliche Termin für zukünftige Brautpaare.

Ein einzigartiges Ereignis, bei dem die Vielfalt, die Qualität und die Professionalität der anwesenden Hochzeitsdienstleister Sie begeistern werden.

Italiano :

Il Salone del matrimonio di Montélimar è il luogo ideale per i futuri sposi.

Un evento unico in cui la diversità, la qualità e la professionalità dei fornitori di nozze presenti vi incanteranno.

Espanol :

El Salón de Bodas Montélimar es EL lugar de encuentro de los futuros novios.

Un evento único donde la diversidad, la calidad y la profesionalidad de los proveedores de bodas presentes le encantarán.

L’événement Salon du Mariage Montélimar a été mis à jour le 2025-05-06 par Montélimar Tourisme Agglomération