Salon du mariage Palais ducal Nevers

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-21

Le Salon du Mariage de Nevers fait son grand retour ! Il aura lieu les 21 et 22 février au Palais Ducal.

Ce salon est organisé en partenariat entre de La Maison du Vin et Daron Event, également présents en tant qu’exposants. Le but est de mettre en lumière les talents et le savoir-faire des prestataires de la région, tout en offrant aux futurs mariés une expérience unique, conviviale et de qualité.

Un rendez-vous incontournable pour imaginer, préparer et célébrer le plus beau des jours !

Horaire samedi et dimanche 10h à 18h. Le salon est ouvert à tous, sans invitation et sans rendez-vous.

Entrée 2€. .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact.daron.event@gmail.com

