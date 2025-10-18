SALON DU MARIAGE Hall’e Perpignan
SALON DU MARIAGE Hall’e Perpignan samedi 18 octobre 2025.
SALON DU MARIAGE
Hall’e Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
2025-10-18
Parc des expositions Le rendez-vous des futurs mariés 32ème édition du salon du Mariage
Hall’e Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 congrexpo@congres-perpignan.com
English :
Parc des expositions Le rendez-vous des futurs mariés 32nd Wedding Fair
German :
Parc des expositions Der Treffpunkt für zukünftige Brautpaare 32. Hochzeitsmesse
Italiano :
Parc des expositions Il luogo ideale per i futuri sposi 32a Fiera del matrimonio
Espanol :
Parque de Exposiciones El lugar de los futuros novios 32ª Feria de la Boda
