SALON DU MARIAGE Hall’e Perpignan samedi 18 octobre 2025.

Hall’e Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-18

Parc des expositions Le rendez-vous des futurs mariés 32ème édition du salon du Mariage

Hall’e Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 congrexpo@congres-perpignan.com

English :

Parc des expositions Le rendez-vous des futurs mariés 32nd Wedding Fair

German :

Parc des expositions Der Treffpunkt für zukünftige Brautpaare 32. Hochzeitsmesse

Italiano :

Parc des expositions Il luogo ideale per i futuri sposi 32a Fiera del matrimonio

Espanol :

Parque de Exposiciones El lugar de los futuros novios 32ª Feria de la Boda

