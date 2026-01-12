Salon du mariage

Rue Eugène Loup Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

C’est au Haras de Rodez que ce magnifique salon aura lieu. Costumes, robes, DJ, alliances, …

Tout sera réuni pour faire de votre mariage un mariage EXCEPTIONNEL! .

Rue Eugène Loup Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

The Haras de Rodez will be the venue for this magnificent show. Costumes, dresses, DJs, wedding rings, …

L’événement Salon du mariage Rodez a été mis à jour le 2026-01-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)