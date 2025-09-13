Salon du mariage Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

Salle Bernard Coulon Rue du champ feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Salon du mariage regroupant une vingtaine de professionnels pour organiser en totalité un mariage.

Salle Bernard Coulon Rue du champ feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 32 38 75

English :

A wedding show bringing together some twenty professionals to organize a complete wedding.

German :

Hochzeitsmesse mit rund 20 Fachleuten, die sich mit der gesamten Organisation einer Hochzeit befassen.

Italiano :

Una fiera del matrimonio che riunisce una ventina di professionisti per aiutarvi a organizzare l’intero matrimonio.

Espanol :

Una feria de bodas que reúne a una veintena de profesionales para ayudarle a organizar toda su boda.

L’événement Salon du mariage Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Val de Sioule