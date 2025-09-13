Salon du mariage Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule
Salon du mariage
Salle Bernard Coulon Rue du champ feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
2025-09-13
Salon du mariage regroupant une vingtaine de professionnels pour organiser en totalité un mariage.
Salle Bernard Coulon Rue du champ feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 32 38 75
English :
A wedding show bringing together some twenty professionals to organize a complete wedding.
German :
Hochzeitsmesse mit rund 20 Fachleuten, die sich mit der gesamten Organisation einer Hochzeit befassen.
Italiano :
Una fiera del matrimonio che riunisce una ventina di professionisti per aiutarvi a organizzare l’intero matrimonio.
Espanol :
Una feria de bodas que reúne a una veintena de profesionales para ayudarle a organizar toda su boda.
