Salon du Mariage TARBES Tarbes

Salon du Mariage

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Venez préparer l’un des plus beaux jours de votre vie !

Le Salon du Mariage vous ouvre ses portes une nouvelle fois pour vous aider à organiser une célébration mariage, Pacs, enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, fêtes familiales, amicales et même professionnelles…

Plus de 80 experts de la cérémonie et de la fête seront à votre écoute pour répondre à vos questions en fonction de votre budget et dans différents domaines traiteurs, fleuristes, décorations, bijoux, imprimeurs, robes et costumes de cérémonie, voyages…

Comme chaque année, vous pourrez assister au magnifique défilé imaginé par Mikael Fau et mis en place avec l’association Arts65 sur le thème de l’Océan et du recyclage.

HORAIRES D’OUVERTURE

– Samedi de 10h à 20h

– Dimanche de 10h à 19h

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30 contact@tarbes-expos.com

English :

Come and prepare for one of the most beautiful days of your life!

The Salon du Mariage opens its doors to you once again to help you organize a celebration: wedding, civil partnership, hen or stag party, family, friends and even professional parties…

More than 80 ceremony and party experts will be on hand to answer your questions, according to your budget and in a variety of fields: caterers, florists, decorations, jewelry, printers, ceremony dresses and suits, travel…

As every year, you’ll be able to attend the magnificent fashion show designed by Mikael Fau and put together with the Arts65 association on the theme of the Ocean and recycling.

OPENING HOURS

– Saturday from 10am to 8pm

– Sunday from 10am to 7pm

> All info on the Salon du Mariage: See Website (Contact block)

