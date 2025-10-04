Salon du Mariage Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac Valence

Salon du Mariage Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac Valence samedi 4 octobre 2025.

Salon du Mariage

Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

En prévente

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

maginez un lieu où vous pouvez comparer tous vos prestataires en un seul week-end Goûter les gâteaux, Essayer les robes, Découvrir les costumes, Toucher les décorations, Ressentir l’ambiance… Bref, vivre votre mariage avant l’heure !

Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@id-organisation.com

English :

magine a place where you can compare all your suppliers in a single weekend: Taste the cakes, try on the dresses, discover the costumes, touch the decorations, feel the atmosphere? In short, experience your wedding before its time!

German :

wenn Sie einen Ort suchen, an dem Sie alle Ihre Dienstleister an einem einzigen Wochenende vergleichen können: Kuchen probieren, Kleider anprobieren, Anzüge entdecken, Dekorationen anfassen, die Atmosphäre spüren? Kurzum, Sie können Ihre Hochzeit vorzeitig erleben!

Italiano :

i immaginate un luogo dove poter confrontare tutti i fornitori in un solo fine settimana: Assaggiare le torte, provare gli abiti, scoprire i costumi, toccare le decorazioni, sentire l’atmosfera? Insomma, vivete il vostro matrimonio prima del tempo!

Espanol :

magínese un lugar donde pueda comparar todos sus proveedores en un solo fin de semana: Probar los pasteles, probarse los vestidos, descubrir los trajes, tocar las decoraciones, sentir el ambiente? En resumen, ¡experimente su boda antes de tiempo!

L’événement Salon du Mariage Valence a été mis à jour le 2025-09-25 par Valence Romans Tourisme