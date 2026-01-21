SALON DU MARIAGE

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le Salon du Mariage & de l’Événementiel du Comminges réouvre ses portes plongez dans la magie du mariage, venez découvrir des idées uniques et des prestataires d’exception pour créer le jour parfait !

Vous préparez le plus beau jour de votre vie ?

Venez rencontrer les professionnels du mariage robes de mariée , costumes, traiteurs, photographes, décorateurs, alliances, lieux de réception, animations et bien plus encore…

Des idées, des tendances, des conseils, de l’inspiration…

Tout pour imaginer un mariage qui vous ressemble avec des professionnels pour avancer sereinement dans vos préparatifs ;

Un moment convivial à partager en couple ou en famille ;

2 défilés par jour. .

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie lesaudacieuses31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Salon du Mariage & de l?Événementiel du Comminges reopens its doors: plunge into the magic of weddings, discover unique ideas and exceptional service providers to create the perfect day!

L’événement SALON DU MARIAGE Villeneuve-de-Rivière a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE