Salon du Miel et des Abeilles Centre Albert Poncet Domérat
Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Organisé par le Comité des Fêtes de Domérat.
Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 37 01 52
English :
Organized by the Comité des Fêtes de Domérat.
German :
Organisiert vom Comité des Fêtes de Domérat (Festkomitee von Domérat).
Italiano :
Organizzato dal Comité des Fêtes de Domérat.
Espanol :
Organizado por el Comité des Fêtes de Domérat.
