Salon du Mieux Être et de l’Artisanat Local 10ème édition salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay

Salon du Mieux Être et de l’Artisanat Local 10ème édition

salle Jeanne d’Arc 13 avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez votre propre bien-être !

Vous êtes invité à un événement exceptionnel qui réunira les acteurs du mieux-être et les artisans talentueux du Puy et de sa région.

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salle Jeanne d’Arc 13 avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 23 59 58 fayolle.jeanpierre@centreholistique.org

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Discover your own well-being!

You’re invited to an exceptional event that will bring together wellness professionals and talented craftsmen from Le Puy and the surrounding region.

L’événement Salon du Mieux Être et de l’Artisanat Local 10ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay