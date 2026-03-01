Salon du mieux-être et de l’éveil Salle des fêtes Callac

Salon du mieux-être et de l’éveil

Salle des fêtes Place du 9 Avril 1944 Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Plongez dans un océan de sérénité avec l’association La Terre de l’éveil communication animale, feng shui, réflexologie, chant intuitif sacré, sophrologie, astrologie, herboristerie, cercle de femmes… 14 exposants en tout. Buvette et restauration sur place. .

