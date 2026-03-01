Salon du mieux-être et de l’éveil Salle des fêtes Callac
Salon du mieux-être et de l’éveil Salle des fêtes Callac dimanche 29 mars 2026.
Salon du mieux-être et de l’éveil
Salle des fêtes Place du 9 Avril 1944 Callac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Plongez dans un océan de sérénité avec l’association La Terre de l’éveil communication animale, feng shui, réflexologie, chant intuitif sacré, sophrologie, astrologie, herboristerie, cercle de femmes… 14 exposants en tout. Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Place du 9 Avril 1944 Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 59 81 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon du mieux-être et de l’éveil Callac a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol