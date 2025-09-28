Salon du mieux être Plouézec
Salon du mieux être Plouézec dimanche 28 septembre 2025.
Salon du mieux être
Plouézec Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 17:30:00
2025-09-28
Entrée, conférences et ateliers gratuits 25 professionnels Restauration sur place. .
Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne
