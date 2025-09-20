Salon du Modélisme – Exposition Playmobil® Cité du Train – Patrimoine SNCF Mulhouse

– Prévente : 10€ / personne

– Jour J : 11€ / personne

(tarif d’entrée unique, au lieu de 16€)

– Gratuit pour les moins de 4 ans

Le billet comprend l’entrée au musée et l’accès aux animations dans la limite des places disponibles en cas de jauge indiquée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

VIVEZ LA MAGIE DU MINIATURE À LA CITÉ DU TRAIN – PATRIMOINE SNCF !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Cité du Train – Patrimoine SNCF à Mulhouse accueille la 17e édition du Salon du Modélisme avec son exposition Playmobil®. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de modélisme ferroviaire, maquettes, modèles réduits et Playmobil®.

Plongez dans un univers où les petites histoires qui nous font rêver depuis l’enfance deviennent réalité !​

Cet événement unique, organisé en partenariat avec l’association RAMCAS (Rail Miniature Club Alsace Sud-Mulhouse), rassemble chaque année amateurs et professionnels du miniature, venus des quatre coins de l’Europe, autour de réseaux ferroviaires, maquettes, et modèles réduits (trains, voitures, camions, aéronefs, bateaux). Vous pourrez découvrir, au cœur des collections majestueuses du musée, les nombreux dioramas (mises en scène de modèles réduits d’exposition) sur toutes sortes de thèmes et d’univers captivants.

En constante évolution, la Cité du Train offre depuis plusieurs années la possibilité de découvrir de façon ludique et originale le monde ferroviaire et son histoire. Vivante et spectaculaire, elle propose de nombreuses démonstrations et animations, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, à découvrir en famille ou entre amis, pour le plaisir des petits et des plus grands.

Ainsi, partez en balade à bord d’un petit train tiré par une locomotive à vapeur, découvrez des ateliers de constructions, des démonstrations, ou encore des manipulations !

En avant les histoires avec une exposition Playmobil®

En parallèle de l’exposition modélisme, vivez une expérience inédite avec l’exposition Playmobil®, organisée en collaboration avec Générations Playmo Elsass.

Après le succès de sa première édition en 2023, l’exposition revient plus grande et plus immersive que jamais. Plongez dans des scènes mythiques, des univers variés et des dioramas Playmobil qui émerveilleront les petits comme les grands.

En famille ou entre amis, (re)plongez dans vos souvenirs d’enfance !

Différents ateliers gratuits de démonstration et de pratique seront proposés tout au long du week-end pour montrer au public, petits et grands, la construction d’un réseau de train miniature et les techniques utilisées pour y parvenir.

Pour les enfants tout d’abord, plusieurs réseaux leur permettront de faire rouler différents trains et de modifier les parcours en manœuvrant les aiguillages. Un réseau en cours de construction leur donnera l’occasion de mettre la main à la pâte et de réaliser, par exemple, le ballastage des rails, la construction d’arbres ou encore du flocage (réalisation d’une prairie).

Les adultes ne seront pas en reste avec des ateliers et démonstrations de constructions de maquettes, d’imprimantes à découpe et 3D, de réalisation d’automatismes avec un micro ordinateur…

LA BOURSE D’ÉCHANGE

Très prisée des collectionneurs et amateurs de véhicules miniatures de tous types et de jouets anciens, la traditionnelle bourse d’échange organisée dans le cadre du Salon se tiendra les deux jours de l’événement.

Les Journées Européennes du Patrimoine

Pour leur 42e édition, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP), auront pour thèmes “Patrimoine architectural ». Créé par le Ministère de la Culture, ce dispositif vise à rendre accessible au plus grand nombre les sites culturels et patrimoniaux dans toute l’Europe.

Avec les métiers de la préservation et de la restauration aux savoir-faire uniques, le patrimoine SNCF est plus que jamais vivant ! A la Cité du Train, découvrez trois espaces d’expositions et d’animations qui retracent la période héroïque des chemins de fer du XIXe siècle à nos jours, des premières locomotives à vapeur au TGV.

Entre temps d’échanges, démonstrations et animations pour petits et grands, explorez les collections du plus grand musée ferroviaire d’Europe au cours du week-end des 20 et 21 septembre 2025, en parallèle du Salon du Modélisme.

À LA CITÉ DU TRAIN​​

Visite commentée – Cabine de TGV :

Tout public | Par petits groupes | En continu

Gratuit (compris dans le billet d’entrée)

Tout au long du week-end, montez à bord d’une cabine de conduite de TGV et profitez des commentaires et anecdotes d’anciens conducteurs SNCF aujourd’hui bénévoles du musée.

Démonstrations ferroviaires :

Tout public | Par petits groupes | En continu

Gratuit (compris dans le billet d’entrée)

Sur l’espace extérieur du musée, venez vous initier à la conduite d’un train à bord d’une draisine et découvrir le fonctionnement des passages à niveaux avec des animateurs bénévoles, anciens professionnels du chemin de fer.

Animations* – avec le Mini-Express d’Alsace :

Tout public | Par petits groupes | En continu

Gratuit (compris dans le billet d’entrée)

Profitez de nos animations extérieures, en famille.

*Interventions et animations en extérieur, annulées en cas d’intempéries

INFOS PRATIQUES :

• 17e édition du Salon du Modélisme en partenariat avec le RAMCAS (Rail Alsace Miniature Club Alsace Sud)

• Expo de collections privées Playmobil® en partenariat avec l’association Générations Playmo Elsass

• 42e Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

De 10h à 18h (en continu)

Tarif :

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedutrain.com/salon-du-modelisme-et-playmobil »}]

Cité du Train