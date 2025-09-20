Salon du modélisme Exposition Playmobil Mulhouse

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pour cette 12e édition du Salon du Modélisme à la Cité du Train de Mulhouse, tous les modes de transport seront à l’honneur.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Cité du Train Patrimoine SNCF accueille la 17e édition du Salon du Modélisme, avec en parallèle une grande exposition Playmobil®.

Réseaux ferroviaires, maquettes, modèles réduits, ateliers et démonstrations ce rendez-vous incontournable, organisé avec le Rail Miniature Club Alsace Sud-Mulhouse, réunit passionnés et curieux autour de dioramas spectaculaires venus de toute l’Europe.

Petits et grands pourront s’initier au modélisme, faire rouler des trains miniatures, participer à des ateliers de construction et embarquer à bord d’un petit train à vapeur.

L’exposition Playmobil® revient elle aussi plus grande et immersive, pour replonger dans les univers mythiques et ludiques de notre enfance.

Un week-end unique à partager en famille ou entre amis, entre rêve miniature et découvertes grandeur nature. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

English :

For this 12th edition of the Salon du Modélisme at the Cité du Train in Mulhouse, all modes of transport will be in the spotlight.

German :

Ausgabe des Salon du Modélisme in der Cité du Train in Mulhouse werden alle Verkehrsmittel im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

La 12a edizione del Salon du Modélisme alla Cité du Train di Mulhouse sarà caratterizzata da tutti i modi di trasporto.

Espanol :

La 12ª edición del Salon du Modélisme, en la Cité du Train de Mulhouse, presentará todos los modos de transporte.

