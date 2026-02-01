Salon du Modélisme Pluridisciplinaire Salle EVA Blanzy

Salon du Modélisme Pluridisciplinaire

Salle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-21 2026-02-22

Les 21 et 22 février 2026, la Salle EVA de Blanzy se transforme en un univers fascinant où trains, voitures, camions, bateaux, engins de chantier et avions prennent vie… en version miniature !

Au programme

Des réseaux ferroviaires électrifiés traversant montagnes, campagnes et paysages miniers.

Le célèbre train de Galuzot, symbole de la Libération de Montceau, reproduit avec une fidélité époustouflante.

Des modèles réduits de voitures anciennes, bateaux de pêche, engins de chantier et bien plus encore ! .

Salle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L'événement Salon du Modélisme Pluridisciplinaire Blanzy a été mis à jour le 2026-02-05