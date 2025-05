Salon du modélisme – salle Mistral Saint-Martin-de-Crau, 7 juin 2025 10:00, Saint-Martin-de-Crau.

Bouches-du-Rhône

Salon du modélisme Du samedi 7 au dimanche 8 juin 2025, tous les samedis et dimanches de 10h à 17h30. salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 17:30:00

2025-06-07

Pour ceux qui ont su garder une âme d’enfant, c’est le rassemblement des véhicules miniatures…

Rassemblement de stands de véhicules miniatures, ferroviaires, nautiques, routiers ou aériens. C’est un véritable plaisir que de déambuler dans les allées de ce salon de la maquette

Une bourse d’échanges toutes collections

Une exposition de modélisme et de maquettes statiques

Un circuit de train vapeur, des démonstrations de bateaux, et de véhicules radiocommandés. .

salle Mistral Rue des compagnons

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

English :

For those who have kept a child’s soul, this is the gathering of miniature vehicles…

German :

Für diejenigen, die sich eine Kinderseele bewahrt haben, ist dies das Treffen der Miniaturfahrzeuge…

Italiano :

Per chi ha conservato un’anima da bambino, questo è il raduno dei veicoli in miniatura…

Espanol :

Para los que han conservado el alma de un niño, esta es la reunión de vehículos en miniatura…

L’événement Salon du modélisme Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-05-09 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)