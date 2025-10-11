Salon du Paranormal à Arras – 2ème édition Arras Saint-Laurent-Blangy

Salon du Paranormal à Arras – 2ème édition Arras Saint-Laurent-Blangy samedi 11 octobre 2025.

Salon du Paranormal à Arras – 2ème édition Arras Saint-Laurent-Blangy 11 et 12 octobre 12,50€

Vivez une expérience extraordinaire à l’Artois-Expo à Arras au Salon du Paranormal les 11 et 12 octobre 2025. Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell..

**Salon et Spectacles du Paranormal à Arras – 2ème édition**

**Préparez-vous à de GRANDES NOUVEAUTÉS cette année** et à vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec:

** Le Salon du Paranormal** avec des dizaines d’exposants + 30 conférences et spectacles

** Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités** avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux

**✨ L’extraordinaire Spécimen de ROSWELL** dans un caisson en verre sous haute surveillance

**Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole** et de débattre avec les intervenants.

**Ce qui vous attend au Salon du Paranormal d’Arras :**

– **Des Conférences, témoignages et débats publics** sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– **De grands spectacles** d’HYPNOSE et de MENTALISTE

**- EXCLUSIVITÉ : venez voir R1947, le Spécimen de Roswell** : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

**- Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante de 150 objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants et **écrivains spécialisés dans le Paranormal**

– **Rencontres et consultations privées** avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Espace Foodtrucks

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Artois Expo – 50 Av. Roger Salengro, 62223 Saint-Laurent-Blangy

⏰ Samedi 11 octobre 2025 de 14h00 à 20h00

⏰ Dimanche 12 octobre 2025 de 10h00 à 19h00

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 16 ans)

**Organisé par YOZENCO**

**Cet événement est associé au Salon du bien-être, des médecines douces le même week-end.** Une occasion unique de découvrir en plus une multitude d’exposants et d’approches pour nourrir votre bien-être et votre épanouissement personnel en plus.

