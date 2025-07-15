Salon du Paranormal à Chartres – 2ème édition Chartres Chartres

Salon du Paranormal à Chartres – 2ème édition Chartres Chartres 17 et 18 janvier 2026 12,50€ la journée

RDV les 17 et 18 janvier 2026 au Salon du Paranormal au Parc des Expos l’Illiade – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

**Salon et Spectacles du Paranormal – Parc Expo l’Illiade à CHARTRES – 2ème édition**

**Préparez-vous à de GRANDES NOUVEAUTÉS cette année** et à vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec:

**- Le Salon du Paranormal** avec des dizaines d’exposants + 30 conférences et spectacles

**- Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités** avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux

**- L’extraordinaire Spécimen de ROSWELL** dans un caisson en verre sous haute surveillance

**Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole** et de débattre avec les intervenants.

**Ce qui vous attend au Salon du Paranormal de Chartres :**

– **Des Conférences, témoignages et débats publics** sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– **De grands spectacles** d’HYPNOSE et de MENTALISTE

**- EXCLUSIVITÉ : venez voir R1947, le Spécimen de Roswell** : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

**- Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante de 150 objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs et **écrivains spécialisés dans le Paranormal**

– **Rencontres et consultations privées** avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Espace Foodtrucks

**INFORMATIONS PRATIQUES**

– Lieu de l’événement: Parc des Expositions l’Illiade – Entrée visiteurs – D32 – 28000 chartres

– Samedi 17 janvier 2026 de 14h00 à 20h00

– Dimanche 18 janvier 2026 de 10h00 à 19h00

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 16 ans)

https://www.billetweb.fr/salon-et-spectacles-du-paranormal-de-chartres https://www.billetweb.fr/salon-paranormal-de-chartres-extraterrestre-roswell-musee-de-letrange

Chartres D32 – 28000 chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir