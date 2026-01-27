Salon du paranormal à l’Abbaye Fontaine Guérard Radepont

Salon du paranormal à l’Abbaye Fontaine Guérard

L’association Para-l’ailes organise deux journées où seront présents des enquêteurs du paranormal, thérapeutes et boutiques ésotériques.

Nous vous proposerons:

des conférences gratuites sur les deux jours

une soirée enquête paranormale aura lieu le samedi 11 avril

(billetterie sur place le jour-même)

Une buvette/snack sera présente sur place

Entrée payante

5 euros/ jour pour les adultes

Enfants (7 à 11 ans) 3 euros/jour

Moins de 7 ans gratuit

Informations et réservations au 07 87 12 83 63 ou paralailes@gmail.com .

Abbaye Fontaine Guérard Radepont 27380 Eure Normandie +33 7 87 12 83 63 paralailes@gmail.com

