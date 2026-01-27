Salon du paranormal à l’Abbaye Fontaine Guérard Radepont
Salon du paranormal à l’Abbaye Fontaine Guérard Radepont samedi 11 avril 2026.
Salon du paranormal à l’Abbaye Fontaine Guérard
Abbaye Fontaine Guérard Radepont Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
L’association Para-l’ailes organise deux journées où seront présents des enquêteurs du paranormal, thérapeutes et boutiques ésotériques.
Nous vous proposerons:
des conférences gratuites sur les deux jours
une soirée enquête paranormale aura lieu le samedi 11 avril
(billetterie sur place le jour-même)
Une buvette/snack sera présente sur place
Entrée payante
5 euros/ jour pour les adultes
Enfants (7 à 11 ans) 3 euros/jour
Moins de 7 ans gratuit
Informations et réservations au 07 87 12 83 63 ou paralailes@gmail.com .
Abbaye Fontaine Guérard Radepont 27380 Eure Normandie
English : Salon du paranormal à l’Abbaye Fontaine Guérard
