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Salon du Paranormal à L’Espace Magnum à Colfontaine en Belgique – 2ème édition dans cette ville colfontaine Colfontaine

samedi 17 octobre 2026 · colfontaine · Colfontaine

Salon du Paranormal à L’Espace Magnum à Colfontaine en Belgique – 2ème édition dans cette ville colfontaine Colfontaine

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
colfontaine
Adresse
colfontaine
Ville
Colfontaine

Salon du Paranormal à L’Espace Magnum à Colfontaine en Belgique – 2ème édition dans cette ville colfontaine Colfontaine 17 et 18 octobre

RDV les 17 et 18 octobre 2026 au Salon du Paranormal à Colfontaine – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée interactif…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-18T19:00:00.000+02:00

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