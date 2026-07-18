Informations pratiques

Salon du Paranormal à L’Espace Magnum à Colfontaine en Belgique – 2ème édition dans cette ville colfontaine Colfontaine 17 et 18 octobre

RDV les 17 et 18 octobre 2026 au Salon du Paranormal à Colfontaine – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée interactif…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T19:00:00.000+02:00

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