Salon du Paranormal à Périgueux – 1ère édition dans cette ville Perigueux Razac-sur-l’Isle 21 et 22 février 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

RDV le 21 et 22 février 2026 au Salon du Paranormal à Périgueux – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

**Salon et Spectacles du Paranormal à Périgueux**

**Préparez-vous à de GRANDES NOUVEAUTÉS pour la tournée du Salon du Paranormal.** Cette année, nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec:

– Le Salon du Paranormal avec des exposants + des conférences et spectacles

– Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux

– ROSWELL – L’extraordinaire Spécimen de l’Extraterrestre dans un caisson transparent sous surveillance

**Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF** qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

### **Ce qui vous attend au Salon du Paranormal de Périgueux :**

– Des **Conférences, témoignages et débats publics** sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– De grands spectacles d’**HYPNOSE et de MENTALISTE**

– EXCLUSIVITÉ : **venez voir R1947, le Spécimen extraterrestre de Roswell** : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

– Découvrez le **MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante de 150 objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs, **YOUTUBEURS** et écrivains spécialisés dans le Paranormal – Rencontres et Dédicaces

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Espace Foodtrucks

**INFOS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Parc des Expositions du Périgord – Saltgourde – 24430 Marsac-sur-l’Isle / Périgueux

– Samedi 21 février 2026 de 14:00 à 20:00

– Dimanche 22 février 2026 de 10:00 à 19:00

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-22T19:00:00.000+01:00

Perigueux 24430 Razac-sur-l’Isle 24430 Dordogne



