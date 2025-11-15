Salon du Paranormal au Capitole à Châlons-en-Champagne châlons en champagne Châlons-en-Champagne

RDV les 15 et 16 novembre 2025 pour la 1ère édition du Salon du Paranormal à Châlons-en-Champagne – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

**Salon & Spectacles du Paranormal – Le Capitole à Châlons-en-Champagne**

Préparez-vous à de GRANDES NOUVEAUTÉS pour la tournée du Salon du Paranormal. Cette année, nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec:

– **Le Salon du Paranormal** avec des dizaines d’exposants + 30 conférences et spectacles

– **Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités** avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux

– **ROSWELL – L’extraordinaire Spécimen de l’Extraterrestre** dans un caisson transparent sous haute surveillance

Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

### **Ce qui vous attend au** **Salon du Paranormal à Châlons en Champagne**

– **Des Conférences**, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– **De grands spectacles** d’HYPNOSE et de MENTALISTE

– **EXCLUSIVITÉ : venez voir R1947, le Spécimen de Roswell** : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

– **Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante de 150 objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et écrivains spécialisés dans le Paranormal

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Espace Foodtrucks

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Le Capitole en Champagne – 68 Avenue du Président Roosevelt – 51000 Châlons-en-Champagne

– Samedi 15 novembre 2025 de 14h00 à 20h00

– Dimanche 16 novembre 2025 de 10h00 à 19h00

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

