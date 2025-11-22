Salon du Paranormal au Carré des Docks au Havre – 1ère édition dans cette ville LE HAVRE Le Havre 22 et 23 novembre 12,50€ la journée

RDV les 22 et 23 novembre 2025 au Salon du Paranormal du Havre – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

**Salon et Spectacles du Paranormal au Havre**

**Préparez-vous à de GRANDES NOUVEAUTÉS pour la tournée du Salon du Paranormal. Cette année,** nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec:

**- Le Salon du Paranormal** avec des dizaines d’exposants + des conférences et spectacles

**- Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités** avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux

**- ROSWELL – L’extraordinaire Spécimen de l’Extraterrestre** dans un caisson transparent sous haute surveillance

**Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole** et de débattre avec les intervenants.

**Ce qui vous attend au Salon du Paranormal du Havre :**

– **Des Conférences, témoignages et débats publics** sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– **De grands spectacles** d’HYPNOSE et de MENTALISTE

**- EXCLUSIVITÉ : venez voir R1947, le Spécimen de Roswell** : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

**- Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante de 150 objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et **écrivains spécialisés dans le Paranormal**

– **Rencontres et consultations privées** avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Espace Foodtrucks

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Carré des Docks – Le Havre Normandie, Quai de la Réunion – 76600 Le Havre

– Samedi 22 novembre 2025 de 14:00 à 20:00

– Dimanche 23 novembre 2025 de 10:00 à 19:00

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-du-paranormal-le-havre/ https://www.billetweb.fr/salon-paranormal-le-havre-extraterrestre-roswell-musee-de-letrange

