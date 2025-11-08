Salon du Paranormal au Glaz Aréna de Rennes (Cesson-Sévigné) – 2ème édition Rennes Cesson-Sévigné

RDV les 08 et 09 novembre 2025 au Salon du Paranormal à Rennes – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

**Salon et Spectacles du Paranormal à Rennes – 2ème édition**

**Préparez-vous à de GRANDES NOUVEAUTÉS cette année** et à vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec:

**- Le Salon du Paranormal** avec des dizaines d’exposants + 30 conférences et spectacles

**- Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités** avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux

**- L’extraordinaire Spécimen de ROSWELL** dans un caisson en verre sous haute surveillance

**Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole** et de débattre avec les intervenants.

**Ce qui vous attend au Salon du Paranormal de Rennes :**

– **Des Conférences, témoignages et débats publics** sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– **De grands spectacles** d’HYPNOSE et de MENTALISTE

**- EXCLUSIVITÉ : venez voir R1947, le Spécimen de Roswell** : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

**- Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante de 150 objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs et **écrivains spécialisés dans le Paranormal**

– **Rencontres et consultations privées** avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Espace Foodtrucks

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Rennes Glaz Arena – Chemin du Bois de la Justice, 35510 Cesson-Sévigné

– Samedi 08 novembre 2025 de 14:00 à 20:00

– Dimanche 09 novembre 2025 de 10:00 à 19:00

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 16 ans)

Début : 2025-11-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T19:00:00.000+01:00

https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-du-paranormal-a-rennes/ https://www.billetweb.fr/salon-paranormal-rennes-extraterrestre-de-roswell-musee-de-letrange

Rennes 35510 Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine