Salon du Paranormal au Parc des Expo du MANS – 2ème édition Le Mans Le Mans 24 et 25 janvier 2026 12,50€ la journée

RDV les 24 et 25 janvier 2026 au Salon du Paranormal au MANS – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

**Salon et Spectacles du Paranormal au Mans – 2ème édition**

**Préparez-vous à de GRANDES NOUVEAUTÉS cette année** et à vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec:

**- Le Salon du Paranormal** avec des dizaines d’exposants + 30 conférences et spectacles

**- Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités** avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux

**- L’extraordinaire Spécimen de ROSWELL** dans un caisson en verre sous haute surveillance

**Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole** et de débattre avec les intervenants.

**Ce qui vous attend au Salon du Paranormal du Mans :**

– **Des Conférences, témoignages et débats publics** sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– **De grands spectacles** d’HYPNOSE et de MENTALISTE

**- EXCLUSIVITÉ : venez voir R1947, le Spécimen de Roswell** : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

**- Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante de 150 objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs et **écrivains spécialisés dans le Paranormal**

– **Rencontres et consultations privées** avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Espace Foodtrucks

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Centre des Expositions du Mans, Avenue du Parc des Expositions – 72000 Le Mans

– Samedi 24 janvier 2026 de 14h00 à 20h00

– Dimanche 25 janvier 2026 de 10h00 à 19h00

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T19:00:00.000+01:00

Le Mans Avenue du Parc des Expositions – 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe