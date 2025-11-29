Salon du Paranormal au Parc des Expos de Poitiers – 1ère édition dans cette ville Poitiers Poitiers

RDV les 29 et 30 novembre 2025 au Salon du Paranormal à Poitiers – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

**Salon et Spectacles du Paranormal à Poitiers**

**Préparez-vous à de GRANDES NOUVEAUTÉS pour la tournée du Salon du Paranormal. Cette année,** nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec:

**- Le Salon du Paranormal** avec des dizaines d’exposants + des conférences et spectacles

**- Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités** avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux

**- ROSWELL – L’extraordinaire Spécimen de l’Extraterrestre** dans un caisson transparent sous haute surveillance

**Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole** et de débattre avec les intervenants.

**Ce qui vous attend au Salon du Paranormal de Poitiers :**

– **Des Conférences, témoignages et débats publics** sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– **De grands spectacles** d’HYPNOSE et de MENTALISTE

**- EXCLUSIVITÉ : venez voir R1947, le Spécimen de Roswell** : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

**- Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante de 150 objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et **écrivains spécialisés dans le Paranormal**

– **Rencontres et consultations privées** avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Espace Foodtrucks

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Parc des Expositions de Grands Poitiers – 11 Rue Salvador Allende – 86000 Poitiers

– Samedi 29 novembre 2025 de 14:00 à 20:00

– Dimanche 30 novembre 2025 de 10:00 à 19:00

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-du-paranormal-poitiers/ https://www.billetweb.fr/salon-paranormal-poitiers-extraterrestre-roswell-musee-de-letrange

