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Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Lisieux, Lisieux, Glos

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Lisieux, Lisieux, Glos

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Lisieux, Lisieux, Glos samedi 20 juin 2026.

Lieu : Lisieux

Adresse : 14100

Ville : 14100 Glos

Département : Calvados

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Lisieux 20 et 21 juin Lisieux Calvados

12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Salon & Spectacle du Paranormal au Parc des Expositions de Lisieux

Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué

Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

Ce qui vous attend au Salon du Paranormal à Lisieux !

– Des Conférences, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS

Des séances en direct live de voyances collectives et de contacts défunts avec le public.

– De grands spectacles d’HYPNOSE et de MENTALISTE

Venez voir R1947, le Spécimen extraterrestre de Roswell : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités : Explorez une collection étonnante d’objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et écrivains spécialisés dans le Paranormal – Rencontres et Dédicaces

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens…

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INFOS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Parc des Expositions de Lisieux – Rue Édouard Branly – 14100 Lisieux
Samedi 20 juin 2026 de 14:00 à 20:00
Dimanche 21 juin 2026 de 10:00 à 19:00
Espace Foodtrucks
Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

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RDV les 20 et 21 juin 2026 au Salon du Paranormal à Lisieux – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell… salon paranormal Lisieux Salon du Paranormal à Lisieux

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