Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Lisieux, Lisieux, Glos

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Lisieux 20 et 21 juin Lisieux Calvados

12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Salon & Spectacle du Paranormal au Parc des Expositions de Lisieux

Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué

Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

Ce qui vous attend au Salon du Paranormal à Lisieux !

– Des Conférences, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS

– Des séances en direct live de voyances collectives et de contacts défunts avec le public.

– De grands spectacles d’HYPNOSE et de MENTALISTE

– Venez voir R1947, le Spécimen extraterrestre de Roswell : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

– Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités : Explorez une collection étonnante d’objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et écrivains spécialisés dans le Paranormal – Rencontres et Dédicaces

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens…

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INFOS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Parc des Expositions de Lisieux – Rue Édouard Branly – 14100 Lisieux

Samedi 20 juin 2026 de 14:00 à 20:00

Dimanche 21 juin 2026 de 10:00 à 19:00

Espace Foodtrucks

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

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RDV les 20 et 21 juin 2026 au Salon du Paranormal à Lisieux – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell… salon paranormal Lisieux Salon du Paranormal à Lisieux