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AGENDA · Perpignan

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Perpignan, Perpignan, Perpignan

samedi 12 septembre 2026 · Perpignan

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Perpignan, Perpignan, Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Perpignan
Adresse
66000
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Perpignan 12 et 13 septembre Perpignan Pyrénées-Orientales

12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Salon & Spectacle du Paranormal au Parc des Expositions de Perpignan

Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué

Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

Ce qui vous attend au Salon du Paranormal à PERPIGNAN !

– Des Conférences, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS

Des séances en direct live de voyances collectives et de contacts défunts avec le public.

– De grands spectacles d’HYPNOSE et de MENTALISTE

Venez voir R1947, le Spécimen extraterrestre de Roswell : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités : Explorez une collection étonnante d’objets insolites et de curiosités, idéal pour faire des photos et vidéos entre 2 conférences.

– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et écrivains spécialisés dans le Paranormal – Rencontres et Dédicaces

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens…

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INFOS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Parc des Expositions de Perpignan – Avenue du Palais des Expositions – 66000 Perpignan
– Samedi 12 septembre 2026 de 14:00 à 20:00
– Dimanche 13 septembre 2026 de 10:00 à 19:00
Espace Foodtrucks
Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

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RDV les 12 et 13 septembre 2026 au Salon du Paranormal à Perpignan – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, petit musée, spécimen de Roswell… salon du paranormal Perpignan salon paranormal perpignan

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