Salon du Paranormal DolExpo Dole

Salon et Spectacles du Paranormal à Dolexpo dans la ville de Dôle

Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué

Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

Ce qui vous attend au Salon du Paranormal de Dole

– Des Conférences, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS

– Des séances en direct live de voyances collectives et de contacts défunts avec le public.

– De grands spectacles d’HYPNOSE et de MENTALISTE

– Venez voir R1947, le Spécimen extraterrestre de Roswell Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

– Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités Explorez une collection étonnante d’objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et écrivains spécialisés dans le Paranormal Rencontres et Dédicaces

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens…

______

INFOS PRATIQUES

Lieu de l’événement Dôlexpo 2 Rue d’Azans 39100 Dôle

– Samedi 04 avril 2026 de 14:00 à 20:00

– Dimanche 05 avril 2026 de 10:00 à 19:00

Espace Foodtrucks + Bar

Tarif 12,50€ la journée 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans) .

