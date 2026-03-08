Salon du Paranormal DolExpo Dole
Salon du Paranormal DolExpo Dole samedi 4 avril 2026.
Salon du Paranormal
DolExpo 2 Rue d’Azans Dole Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Salon et Spectacles du Paranormal à Dolexpo dans la ville de Dôle
Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué
Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.
Ce qui vous attend au Salon du Paranormal de Dole
– Des Conférences, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS
– Des séances en direct live de voyances collectives et de contacts défunts avec le public.
– De grands spectacles d’HYPNOSE et de MENTALISTE
– Venez voir R1947, le Spécimen extraterrestre de Roswell Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.
– Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités Explorez une collection étonnante d’objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.
– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et écrivains spécialisés dans le Paranormal Rencontres et Dédicaces
– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens…
______
INFOS PRATIQUES
Lieu de l’événement Dôlexpo 2 Rue d’Azans 39100 Dôle
– Samedi 04 avril 2026 de 14:00 à 20:00
– Dimanche 05 avril 2026 de 10:00 à 19:00
Espace Foodtrucks + Bar
Tarif 12,50€ la journée 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans) .
DolExpo 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Salon du Paranormal
