2ᵉ édition du Salon & Spectacles du Paranormal 24 et 25 janvier 2026 au Centre des Expositions du Mans
Préparez-vous à découvrir de grandes nouveautés et à vivre une expérience hors du commun !
Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec
Le Salon du Paranormal des exposants, plus de 30 conférences et spectacles.
Le Musée de l’Étrange son Cabinet des Curiosités avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux.
ROSWELL l’extraordinaire spécimen extraterrestre présenté dans un caisson transparent sous haute surveillance.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2026 au Centre des Expositions du Mans pour une immersion unique dans l’univers du paranormal ! .
Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00 cem@lemans-centrexpos.com
