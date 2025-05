SALON DU PARANORMAL – LE GRAND MARCHÉ MIN Toulouse, 17 mai 2025 07:00, Toulouse.

Haute-Garonne

SALON DU PARANORMAL LE GRAND MARCHÉ MIN 200 Avenue des États-Unis Toulouse Haute-Garonne

Un week-end extraordinaire où le mystère et la découverte sont au rendez-vous !

Accompagnés d’experts, d’enquêteurs et de scientifiques éminents dans divers domaines, vous êtes invités à vivre une expérience hors du commun. Au programme

Des conférences/débats plongeant dans des témoignages authentiques de personnes ayant vécu des expériences paranormales troublantes. Des séances de voyances collectives, et des spectacles d’hypnose et de mentaliste. Mais aussi des exposants, chasseurs de fantômes, enquêteurs, youtubeurs, experts et écrivains spécialisés dans le Paranormal. EUR.

LE GRAND MARCHÉ MIN 200 Avenue des États-Unis

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

An extraordinary weekend of mystery and discovery!

German :

Ein außergewöhnliches Wochenende, an dem Geheimnisse und Entdeckungen im Mittelpunkt stehen!

Italiano :

Uno straordinario fine settimana all’insegna del mistero e della scoperta!

Espanol :

Un extraordinario fin de semana de misterio y descubrimientos

