Salon du Paranormal Troyes

Salon du Paranormal

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

2026-01-31 2026-02-01

> Salon et Spectacles Paranormaux avec exposants et conférences et spectacles.

> La Présence du Spécimen de l’Extraterrestre de Roswell dans un caisson en verre sous haute surveillance.

> Musée de l’Étrange et du Cabinet des Curiosités vous présenteront plus de 150 Objets Insolites.



Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui ravira les passionnés de mystère, d’histoire insolite et d’aventures extraordinaires ! Réservez dès maintenant votre place pour deux journées inoubliables.



Plus d’informations sur le site de l’organisateur yozenco.com/salons/france/troyes/119-salon-et-spectacles-du-paranormal .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

