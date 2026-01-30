Salon du Patrimoine Bourbonnais En piste pour découvrir l’hippodrome Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

Salon du Patrimoine Bourbonnais En piste pour découvrir l’hippodrome

Hippodrome de Vichy-Bellerive

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Venez profiter du cadre enchanteur de l’hippodrome de Vichy à l’occasion d’une visite guidée.

Vous plongerez dans l’histoire des courses en France et plus particulièrement à Vichy ou la première rencontre se déroula le 22 août 1875.

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Come and enjoy the enchanting setting of the Vichy racecourse on a guided tour.

You’ll be immersed in the history of racing in France, and in Vichy in particular, where the first meeting took place on August 22, 1875.

Salon du Patrimoine Bourbonnais En piste pour découvrir l'hippodrome