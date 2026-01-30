Salon du Patrimoine Bourbonnais Visite guidée Second Empire, Belle Epoque, Age d’Or de Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
Salon du Patrimoine Bourbonnais Visite guidée Second Empire, Belle Epoque, Age d’Or de Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy dimanche 1 mars 2026.
Salon du Patrimoine Bourbonnais Visite guidée Second Empire, Belle Epoque, Age d’Or de Vichy
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 16:30:00
Date(s) :
2026-03-01
À son arrivée à Vichy, l’Empereur Napoléon III prononce cette phrase Je tâcherai de rendre ma présence utile dans ce pays .
.
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Upon his arrival in Vichy, Emperor Napoleon III said: I will try to make my presence useful in this country.
L’événement Salon du Patrimoine Bourbonnais Visite guidée Second Empire, Belle Epoque, Age d’Or de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-01-30 par Vichy Destinations