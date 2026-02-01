Salon du petit élevage Halle Parpignan Mattaincourt
Salon du petit élevage Halle Parpignan Mattaincourt samedi 28 février 2026.
Salon du petit élevage
Halle Parpignan 3 rue du Général Leclerc Mattaincourt Vosges
Début : Dimanche Samedi 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-03-01 17:30:00
2026-02-28 2026-03-01
Salon du Petit élevage (46 édition).
Buvette et restauration sur place.
Organisée par la Société d’aviculture Vosgienne.Tout public
Halle Parpignan 3 rue du Général Leclerc Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 85 25 34 08
English :
Salon du Petit élevage (46th edition).
Refreshments and catering on site.
Organized by the Société d’aviculture Vosgienne.
L’événement Salon du petit élevage Mattaincourt a été mis à jour le 2026-02-14 par OT MIRECOURT