Salon du petit élevage Halle Parpignan Mattaincourt

Salon du petit élevage

Halle Parpignan 3 rue du Général Leclerc Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

2026-02-28 2026-03-01

Salon du Petit élevage (46 édition).

Buvette et restauration sur place.

Organisée par la Société d’aviculture Vosgienne.Tout public

Halle Parpignan 3 rue du Général Leclerc Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 85 25 34 08

English :

Salon du Petit élevage (46th edition).

Refreshments and catering on site.

Organized by the Société d’aviculture Vosgienne.

